Ботокс видно сразу! Бузова похвасталась объемами новой груди

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Об этом свидетельствует новая публикация артистки, на которой можно заметить, что формы ее бюста значительно увеличились.

Как уже известно, грудь телеведущей и популярной исполнительницы Ольги Бузовой не дает покоя абсолютно никому, но несмотря на многочисленные нападки хейтеров в сети и нетактичные шутки в адрес певицы, она по-прежнему оставалась на своей позиции, объясняя, что увеличивать бюст она не собирается, ведь счастье совсем не в ней.

Однако сейчас многие пользователи заметили значительные изменения во внешнем виде Ольги, точнее, в ее бюсте. Видимо, счастье все-таки в ней?

Буквально вчера артистка прилетела в Сочи, где должен состоятся ее концерт, как по правилам, девушка заселилась в номер и начала снимать видеоролики для своего микроблога в Instagram. На одном из видео, ночной халат Ольге немного сполз, тем самым, открыл часть ее груди, которая показалась многим слегка увеличенной. Бузова открыто похвасталась объемами новой груди, ведь вряд ли она не заметила того, что часть отображается в зеркале. Похоже, что, таким образом, она решила слегка похвастаться.

Недавно, когда Ольга приехала в Театр мюзикла «Россия», где стартовал Московский международный кинофестиваль, она появилась в роскошном платье, но фанаты сразу уличили девушку в том, что оно ей совершенно большое, ведь оно даже не прикрывает расстояние между грудью и платьем, а сейчас Ольга позирует в халатике, не скрывая свои формы. По предположению, девушка все-таки прибегла к хирургическому вмешательству ради красоты. Возможно, что девушка просто устала выслушивать нападки со стороны пользователей, тем самым, решила сделать и себе подарок, и недоброжелателям. Оль, ботокс видно сразу!

Правда, сама артистка пока не раскрывает секреты того, что ее грудь, скажем так, выросла на размер или два больше, но любопытные фанаты обязательно все заметят.