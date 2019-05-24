Развод и девичья фамилия? Шурыгина «траурным» фото подогрела слухи о проблемах в отношениях

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После проверки Андрея на детекторе лжи отношения пары, похоже, только ухудшились.

Скандально известная селебрили Диана Шурыгина, хотя и не стала развиваться в мире шоу-бизнеса, на пике популярности решила стать Instagram-блогером. Именно поэтому до сих пор она старается регулярно публиковать в профиле новые фотографии, чтобы подписчики ее не теряли.

Можно заметить, что девушка старалась вести профиль в едином стиле, предпочитая розовые и бежевые тона. Тем не менее, последний снимок, который она загрузила, испортил всю концепцию. Шурыгина показала фото, на котором запечатлена вместе с мужем Андреем Шлягиным. Оно было обработано в черно-белых цветах, отчего стало походить на «траурное».

Не так давно Диана сочла, что ее муж мог ей изменить и проверила его на детекторе лжи, однако результат отказался отрицательным. Вполне возможно, что даже после подобной проверки отношения пары не улучшились. Похоже, жена не стала больше доверять супругу, а он, в свою очередь, может так и не простить ей эту проверку. Таким образом, опубликованное фото лишь подогрело слухи о проблемах, которые могут омрачать семейную жизнь молодых.

Стоит отметить, что и сами фанаты переживают об отношениях пары. «Как отношения после детектора лжи?», - поинтересовались они под фото, однако ответа так и не получили.