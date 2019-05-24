«Зацепить» больше нечем? Гагарина «проплатила» положительные отзывы на свою новую песню

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Об этом говорят фолловеры, судя по многочисленным однотипным и повторяющимся комментариям, которые буквально вытесняют субъективные отрицательные мнения о вышедшей новинке.

Знаменитая певица Полина Гагарина презентовала в своем Instagram новый трек. «Ну что, ребята! ПЕСНЯ ВЫШЛА на просторы всех цифровых площадок! АКТИВНАЯ ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ!!!ВРУБАЙТЕ НА ПОЛНУЮ В МАШИНЕ и вообще ВВЕЗДЕ», - агитируют знаменитость.

Подписчики певицы поспешили высказать свое мнение по поводу новой песни. Проанализировав комментарии, можно прийти к выводу, что Гагарина «проплатила» себе положительные отзывы на новый трек. Пользователи Instagram стали массово писать свое мнение о новинке. Многие из высказываний повторялись, создавая эффект накрутки. Среди этой «вакханалии» можно заметить субъективно отрицательные комментарии, которые буквально «завалены» положительными «купленными» отзывами, считают поклонники. Неужели «зацепить» больше нечем?

В сети решили, что певица из-за неудачной песни решила создать впечатление того, что ее поклонники оценили трек на высший балл. Может быть, Гагарина хотела тем самым переубедить тех людей, которым песня не пришлась по нраву. Скорее всего, «массовой накруткой» положительных отзывов Полина планировала оправдаться в глазах слушателя. Стоит отметить, что певица оперативно удаляет все негативные комментарии.

«Песня ни о чем, смысловой нагрузки никакой», «Когда Меладзе писал, были офигенные песни, а сейчас просто пустота», - комментируют публикацию злопыхатели певицы.