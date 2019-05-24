Брак «по залету»? Потап женился на Каменских из-за ее беременности

Сегодня, 07:15

Об этом говорят в сети, учитывая округлившийся живот певицы и скорое решение узаконить отношения, которые, по мнению фолловеров, продолжаются не первый год.

Слухи про любовные отношения в дуэте «Потап и Настя» ходят не первый год. Молодые люди создали коллектив в 2006 году, но на тот момент Потап еще состоял в браке с супругой Ириной Горовой. Пара развелась в 2014 году. 23 мая 2019 года Потап и Настя Каменских официально поженилась. Подлинных предпосылок к этому не было, никаких заявлений пара не делала. Фанаты могли лишь догадываться о связи двух музыкантов.

Такой скорый брак подтолкнул подписчиков к различным мыслям. Они решили, что Потап женился на Каменских из-за ее беременности. Пользователи Instagram не раз замечали на снимках Насти округлившийся живот. Стоит отметить, что в 32 года певица ни разу не была замужем и не имеет детей. Вероятнее всего, такое скорое решение узаконить отношения определенно связано с беременностью. Неужели это брак «по залету»?

Судя по всему, нашумевший брак пары на самом деле оказался ничем иным, как спланированный вынужденный шаг. Со 100%-й гарантией об этом можно будет заявить только по истечению срока беременности, когда живот будет совсем невозможно скрыть под одеждой.

Молодые люди, не очень-то любящие выставлять свою жизнь напоказ, рассказали о своем браке с помощью нового клипа. В нем Потап поет для Насти: «Моя любовь – константа». Злопыхатели иронизируют: «Ну да, константа, именно из-за этого ты с женой развелся».