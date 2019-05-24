Виталина против детей? Шаляпин мог «нагулять» ребенка на стороне из-за принципов Цымбалюк-Романовской

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Нынешняя пассия не готова к созданию семьи и рождению детей, потому Прохор, возможно, и решился на отчаянный шаг - иметь наследников любой ценой, ведь года идут, а с ними не молодеешь – именно так считают пользователи.

Об отношениях Шаляпина и Виталины общественность узнала не так давно. Однако многие думают, что Виталина использует певца исключительно в своих целях, ведь пара в отношениях уже год, но, как известно, они проживают отдельно, а о свадьбе стараются не заговаривать, откладывая ее на потом. Странно, если два человека любят друг друга, то почему бы и не связать отношения официально и не начать жить вместе?

На днях в сети прогремел новый скандал, в центре которого оказался известный певец Прохор Шаляпин. Бывшая избранница выступила с заявлением о том, что находится в положении, а отцом будущего ребенка является артист. Татьяна Гудзева объяснила, что сейчас она на восьмом месяце беременности и для подтверждения предоставила снимок, на котором можно увидеть живот.

По предположению из сети, Шаляпин мог «нагулять» ребенка на стороне из-за принципов Цымбалюк-Романовской. Возможно, что нынешняя возлюбленная еще не готова к рождению наследников, ведь после появления малыша в доме следует на время забыть про сон, сцену, карьеру и даже про время на саму себя. Понятно, что за ребенком нужно постоянно ухаживать, следить, заботиться. Похоже, что Цымбалюк-Романовская не собирается в ближайшее время уделять внимание кому-то, кроме публики, Шаляпина и себя. Может, Виталина просто против детей?

Также, можно предположить, что Виталиной движет страх перед самим процессом, ведь рожать дело нелегкое. Однако годы идут, а с ними моложе не становишься, видимо, Прохор совсем отчаялся и решил заиметь наследника с бывшей возлюбленной.

Непонятно, почему беременность бывшей невесты всплыла только на предпоследнем сроке, видимо, девушка не хотела изначально давать истории такую широкую огласку, а сейчас экс-возлюбленная хочет, чтобы и ее, и ее будущего ребенка содержал именно Шаляпин.