Силиконовое сердце. Пынзарь может «потерять» детей из-за любви к пластике

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Постоянное отсутствие матери, вызванное страстью к операционному столу, может отдалить детей от экс-участницы «Дом-2».

Дарья Пынзарь не скрывает своей любви к пластическим операциям — девушка увеличила бюст, изменила форму губ и убрала второй подборок. И судя по всему, не собирается останавливаться.

Подписчики экс-участницы «Дом-2» осудили её за страсть к услугам хирургов, но не за «изуродованную» естественную внешность, как это обычно бывает со знаменитостями.

Даше припомнили, что каждая операция отнимает много времени и сил, которые можно было потратить на общение с детьми. Мало того, что звезда уделяет огромное количество времени своему бизнесу, так ещё и регулярно ложится под нож.

Лишняя «разлука с детьми» действительно отдалить ребёнка от родителя, особенно в таком юном возрасте, как у младшего сына Даши Давида.

Кроме отсутствия материнской ласки, у трёхлетнего малыша может вызвать психологическую травму постоянная смена внешности мамы. Ведь Пынзарь меняет не причёску или одежду — у неё буквально каждый раз новое лицо. Такими темпами Даша может потерять любовь сына.

Впрочем, опасения фанатов вряд ли оправданы — судя по многочисленным сторис и постам в Instagram, у Даши Пынзарь не «силиконовое сердце». Давид и Артём на видео выглядят вполне счастливыми и активными детьми, которые, вроде, узнают мать.