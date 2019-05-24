Скрыть не удалось? Навку и Пескова может связывать не любовь, а брак по расчету

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Значительно возросшее благосостояние семьи, заявление дочери Дмитрия о фиктивности свадьбы отца, а также крайне редкие совместные выходы в свет с супругой – все это говорит о том, что брак может оказаться прикрытием для махинаций пары.

В 2015 году произошло одно из самых ожидаемых событий: пресс-секретарь президента Владимира Путина - Дмитрий Песков и фигуристка - Татьяна Навка поженились. Все было прекрасно: белоснежное платье невесты, красивые декорации, звездные гости, огромный размах торжества и безудержное веселье. Вот только по истечению нескольких лет в любовь Татьяны и Дмитрия верится уже с большим трудом.

Так уж получилось, что Навка зарабатывает в несколько раз больше мужа, занимающего пост пресс-секретаря президента.

Несмотря на это, без связей своего благоверного в высшем обществе, фигуристка вряд ли бы добилась подобного успеха в карьере.

Таким образом, Татьяну стали приглашать в рекламные агентства, а также в ювелирную компанию «Shopard», после того, как девушка скрепила себя брачным союзом с Дмитрием Песковым.

В «Навка Шоу» скрывают, какая часть всех попадающих в организацию средств — бюджетных и спонсорских — оседает в карманах Татьяны Навки. Но при этом отрицают, что Песков как-то влияет на распределение государственных контрактов среди спонсоров деятельности его супруги. Вполне вероятно, что от Дмитрия требуется не так уж и много, лишь представить женушку как можно большему количеству влиятельных людей.

Неимоверно дорогие украшения, роскошные наряды, а также приглашения Навки на фестивали и светские рауты высшего уровня – подобное скрыть не удалось, ведь Татьяна получила это после удачного замужества. И даже то, что фигуристка прикрывалась рекламными компаниями, не смогло оправдать столь роскошный внешний вид. Что касается Пескова, после того, как он женился на знаменитой фигуристке, материальное благосостояние семьи значительно умножилось. А брак он мог заключить для легализации теневых доходов, которые стало легко отписать на третью жену, не раскрывая их источников.

Стоит заметить, что Татьяну постоянно спрашивают о влиятельном муже и об их взаимоотношениях, при том, что пару не так уж и часто можно встретить на светских мероприятиях. Фигуристка предпочитает появляться в одиночестве. Хотя сама Навка с завидным постоянством отвечает молчанием на подобные выпады фанатов.

Вероятно, именно это и могло послужить причиной для зарождения мыслей о том, что Навку и Пескова связывает вовсе не любовь, а брак по расчету.

Помимо этого, сразу после торжества дочь Пескова заявила, что брак отца является фиктивным, а о любви не может быть и речи.