«До слёз доводишь»: Дочь Бородиной призналась в «зверстве» матери

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Об этом говорят слова четырёхлетней Теоны в новом видео, которое опубликовала Кения в своём Instagram.

По словам девочки, телеведущая обращается с ней грубо, из-за чего она часто плачет. На новом видео младшая дочь Бродиной сидит с фломастерами на кровати и говорит о новом задании. После Теона ответила на вопрос мамы: «Ты меня до слёз доводишь».

Теона – младшая и единственная общая дочка Бородиной и Курбана Омарова. Он и она часто радуют своих фанатов видео и фотографиями с ней. Однако многие фанаты заметили, что у девочки сильный характер, как у мамы.

Подобное обращение приводит в шок, ведь Ксюша и Курбан всегда демонстрируют подписчикам свою небывалую любовь к детям. Многие бывшие коллеги Бородиной сообщают, что у неё очень вспыльчивый характер, который заставляет идти на ругань, если ей что-то не нравится.

Не исключено, что подобное отношение есть и в кругу семьи Ксении. Дочь Бородиной призналась в «зверстве» матери, которая постоянно её ругает и доводит до слёз. Дети, которые вырастают в подобной атмосфере, в итоге могут начать страдать от психических расстройств.

Многие психологи уверяют, что главная вина в этом лежит на плечах родителей. По всей видимости у неё есть некие обиды на супруга, в работе, которые подсознательно вынуждают выпускать агрессию на детях, ведь он не могут ничем ответить.

На видео также видно, что старшая дочь – Маруся даже побоялась заходить в комнату в этот момент. Ксения начала ругать дочку из-за её слов, заявляя, что она разрисовывает всю квартиру красками, помадами и фломастерами. Теона не испугалась и сказала, что она будет продолжать так делать. Впрочем, в итоге они помирились, и девочка попросила прощения за свои слова.