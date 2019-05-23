«Одолжила глаза у Элджея» - Галкин публично подшутил над Валерией в Instagram

Вчера, 23:12

Комик отпустил ядовитую шутку о певице, удачно воспользовавшись моментом.

В соцсети жена продюсера Иосифа Пригожина певица Валерия пожаловалась на работу средств массовой информации, мол, журналисты судят только по фото и небольшой подписи к нему в Instagram. Артистка предложила пойти дальше и сочинять только по фото, а потренироваться решила на ее собственном снимке.

Снимок явно был выбран самый нейтральный и непримечательный, и, возможно, артистка ожидала того, что никто не сможет ничего придумать о нем и вместе с ней поругает «плохие» СМИ. Однако тут же в комментариях появился юморист Максим Галкин, но написал такую шутку, которую можно принять за издевательство над певицей.

«Валерия одолжила глаза у Элджея и пошла на улицу просить милостыню!» - написал артист, будто намекая на то, что в последнее время она далеко не такая востребованная артистка, как раньше, и ей действительно скоро придется побираться, если падение рейтинга продолжиться. Возможно, Галкин публично подшутил над Валерией только потому, что хотел задеть ее своей ядовитой шуткой, а там можно было сделать безнаказанно. В этом случае, можно только удивиться количеству внутренней агрессии у Галкина, которую он, видимо, не знает куда деть.