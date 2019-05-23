Цирк «блю Соплей» – Волочкова «замутила» новый проект с клоуном

Сегодня, 23:05

Развлекается с шутом, а не олигархом – балерина стала выбирать мужчин «не по своему статусу».

В своем Instagram-аккаунте звезда Анастасия Волочкова сообщила, что «замутила» новый проект. На этот раз ее коллегой, неожиданно для всех, стал клоун Николай Челноков. Скандальная знаменитость специально приехала к нему в усадьбу, чтобы прорепетировать новый спектакль «Клоун и балерина». Мужчина был в восторге, что балерина лично посетила его скромный дом, поэтому любезничал и сыпал кучу комплиментов.

Во время беседы с Николаем Волочкова даже попыталась сделать несколько балетных движений на домашней цирковой площадке. Такой себе неудавшийся цирк «блю Соплей». Хотя с другой стороны, со своей растяжкой Анастасия вполне могла бы стать артисткой цирковой труппы. Тем более, многие уже убедились, что женщина готова стараться и многое делать, лишь бы и дальше чувствоваться себя популярной и обсуждаемой.

Хейтеры в Сети стали шутить, что Волочкова наконец-то нашла свое настоящее призвание. Быть может, в будущем она даже поднимется под купол цирка, хотя вряд ли ее телосложение позволит сделать это.