Уж замуж невтерпёж! Стареющая Борисова хочет свадьбу с незнакомцем

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42-летняя блондинка не скрывает своей мечты о браке.

Дана Борисова только недавно «вернулась в строй» скандальных российских знаменитостей, но уже оказалась замешана в ряде скандалов, а останавливаться в попытке хайпить и не думает. В мае она анонсировала, что при ее участии на НТВ скоро выйдут четыре таких «боевика», как и об Анастасии Волочковой, причем говорила об этом с гордостью, фактически, срывая даже мнимую правдоподобность с подобных программ. Сегодня Борисова рассказала, что идет на свидание с незнакомым мужчиной и надеется, что тот сделает ей предложение руки и сердца.

Вот, действительно, уж замуж не невтерпёж! Похоже, стареющая Борисова хочет свадьбу с незнакомцем. Как видно из ее поста, Дане важен сам факт предложение руки и сердца, и она даже не задумывается, что мужчина ей может не подойти или оказаться каким-то ненормальным психически. Впрочем, учитывая тот факт, что в прошлом Борисова сама была зависима от наркотиков и алкоголя, не каждый порядочный мужчина, наверно, рискнет с ней связываться. Остается небольшая надежда, что знаменитая ведущая просто шутила, и на самом деле более основательно относится к выбору партнера.