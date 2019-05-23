Заедает предательство дочери? Барановской грозит ожирение из-за пристрастия к сладкому

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Карьера телеведущей также может пострадать из-за предполагаемой депрессии и стремительного набора в весе.

Юлия Барановская ранее всегда тщательно смотрела за своей фигурой. Особенно девушка похорошела после расставания с Андреем Аршавиным. Она и сейчас ведёт активный образ жизни, вот только стало заметно её пристрастие к сладкому. Например, на своей официальной странице в социальной сети девушка не смогла оставить без внимания шоколадно-жемчужный торт, который при всём желании нельзя назвать диетическим.

Звезда и ранее любила «почаёвничать» вместе с детьми, а сейчас ей даже может грозить ожирение. Возможно, девушка посчитала уход старшей дочери к отцу предательством и сейчас пытается заедать свою депрессию. Но, в 33 года сбросить лишние килограммы может быть уже довольно проблематично, ведь к «бальзаковскому» возрасту метаболизм замедляется в несколько раз. А с отличной фигурой Юлии непосредственно связана её карьера: телеведущая явно потеряет рейтинги, если перестанет следить за собой.