Устала быть «содержанкой»? Решетова не хочет «бомжевать» после разрыва с Тимати

Сегодня, 10:30

Сегодня он есть, а завтра ты на улице – модель серьезно занялась бизнесом.

Анастасия Решетова практически не занимается модельной карьерой, а все время уделяет своему бизнесу – салону красоты в Москве. Девушка постоянно рекламирует его на своей странице в социальной сети, хвастается талантом работниц и зазывает подписчиц. В последнее время у нее наблюдалась сильная текучка кадров, и новые сотрудники постоянно требовались. Видимо, это никак не повлияло на работу и уже скоро Анастасия открывает новый SPA-кабинет, где можно будет делать массаж разного вида, а также обертывания.

Судя по тому, как девушка активно развивает бизнес, она чего-то опасается. Скорее всего, главный страх – потерять такого завидного и обеспеченного жениха, как Тимати. И пусть сейчас она ни в чем не нуждается, но после разрыва с ним она точно не хочет «бомжевать». Поэтому приходится прикладывать максимум усилий и становиться на ноги.

Решетова устала быть «содержанкой»? Конечно, жить под крылом богатого ухажера – одно удовольствие, но все же свое «приданое» никогда не помешает.