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Отказ от выступлений в России мог сильно «ударить по кошельку» Софьи Михайловны.

С какими скандалами внук Софии Михайловны Ротару покидал Великобританию, чтобы выступить в нескольких мелких клубах Киева, конечно, останется большой загадкой. Однако то, что «специальный лондонский гость» в конце мая выступит на родине семейства — однозначно. «На деревню к бабушке» отправился Анатолий Евдокименко, 25-летний внук знаменитой исполнительницы «Червоної рути», видимо, для того, чтобы помочь бабушке с тяжёлым экономическим положением.

Конечно, похвально, что София Михайловна достойно воспитала своих детей и внуков, что те рвутся на помощь, но мало кого радует то, что Ротару отправила молодого и перспективного внука с концертами в Украину. В одном из кафе Киева выступит SHMN, внук Ротару, который будет выступать, видимо, за символическую плату, ведь вход в клуб будет для девушек бесплатен, а для мужчин обойдётся около 600 рублей.

Вероятно, бабушка семейства после скандала с недвижимостью в Крыму не сильно востребована у себя на родине, но и выехать в Россию звезда не может. «Червона рута», видимо, совсем обнищала без корпоративов и гастролей, поэтому попросила хоть как-то помочь с хозяйством, и, вероятно, любящий свою бабушку внук не отказался.

В прошлом году Ротару решительно отказывалась ехать в Россию на концерты. Тогда свой отказ она мотивировала военным положением, которое временно вводилось в Украине. Теперь же, судя по слухам и отсутствию афиш с именем Ротару, Софья Михайлова продолжает игнорировать концерты в России. Но и бизнес в Крыму, как сообщалось ранее, сейчас не так успешен. Видимо, Ротару нуждается в деньгах и поэтому отправила внука в Киев.