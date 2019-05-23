Не избалованные, а скромные: Дети Галкина и Пугачёвой ограничены в гаджетах

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Звёздных детей практически невозможно застать за смартфоном или любыми другими современными гаджетами.

Знаменитая российская семья артистов Максима Галкина и Аллы Пугачёвой не скрывают свою личную жизнь, а потому пародист регулярно в соцсети Instagram публикует свежие фото и видео своих детей. Наследники знаменитостей растут буквально на глазах у многомиллионной армии фанатов Галкина. Недавно Максим показал, как его дети любят проводить свободное от занятий время.

Как оказалось, Гарри и Лиза катаются на велосипедах и коньках, а также танцуют, рисуют, занимаются музыкой и мастерят различные вещи. На вопрос поклонников, играются ли дети с гаджетами, Галкин ответил, что его сын и дочь в этом плане ограничены, ведь должно быть «всё в меру». Как оказалось, дети Максима и Алла вовсе не избалованные роскошью и богатой жизнь, а достаточно скромные. Пользователи Сети не раз отмечали хорошее воспитание детей, которые растут весьма культурными, талантливыми и осознанными людьми.