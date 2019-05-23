«Барские» замашки. Стас Михайлов выкупил весь кинозал ради фильма

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Третью часть «Джона Уика» артист посмотрел в Минске без раздражающего хруста поп-корона других посетителей кинотеатра.

Певец Стас Михайлов один из самых богатых и востребованных артистов современного российского шоу-бизнеса. Разные бизнес журналы подсчитывали его состояние и выясняли, что оно насчитывает десятки миллионов рублей. Наверное, именно из-за этого огромного финансового состояния у него появились определенные «барские» замашки, ведь в Беларуси он выкупил весь кинозал ради фильма «Джон Уик 3».

Впрочем, певец с большим размахом отгулял свое 50-летие в Кремле, устроив зрелищное представление для коллег и состоятельных фанатов, а потому покупка кинозала на один сеанс не кажется слишком впечатляющим поступком. Но, с другой стороны, что мешало Михайлову посмотреть фильм вместе с другими зрителями? К слову, актер Киану Ривз, сыгравший Джона Уика в фильме, который захотел посмотреть артист, вряд ли бы стал делать что-то подобное. Ривз своим примером часто показывает, что можно быть знаменитым и не болеть «звездной болезнью», однако, судя по всему, Михайлову уроки актера не по душе.