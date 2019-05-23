Звёздный отец не поймет! Дочь Маликова повторила за Бузовой «жест сатаны»

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Видимо, 19-летняя Стефания является поклонницей поющей ведущей из «Дома-2».

На днях Стефания Маликова, дочь популярного российского певца Дмитрия Маликова и его супруги Елены, разместила в социальной сети Instagram странный «сторис». Девушка на черно-белом фото показала жест руками, который регулярно на своих концертах и в жизни делает 33-летняя артистка Ольга Бузова.

Стоит отметить, что некоторые интернет-пользователи не в восторге от данного жеста. И если одни подписчики говорят, что знак рукой похож на «жест гинеколога», то другие фанаты считают этот жест опасным, поскольку считают его мистическим и даже называют «жестом сатаны».

Скорее всего, звёздный отец не поймет, когда узнает, какой жест его дочь повторила за Бузовой. Возможно и сама Стефания не обрадуется, как эго трактуют некоторые люди. Стоит отметить, что сама Ольга объясняет свой знак рукой как любовь. В понимании певицы, она показывает первую букву (L) от английского слова love (любовь).