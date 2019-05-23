Замок в Риге для любимой: Прилучный увёз Агату подальше от внимательных соседей

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В другой стране артист может попытаться скрыть от прессы свой непростой характер.

Неделю назад Павел Прилучный сообщил на своей официальной странице в Instagram, что продаёт загородный дом, в котором они несколько лет прожили с Агатой Муцениеце. Именно с этой виллой были связаны как счастливые моменты, так и неприятности: например, соседи уверяли, что не раз слышали из-за стен истеричные крики. Вполне возможно, что Прилучный решил увезти свою супругу подальше именно из-за внимательных соседей.

Скорее всего, пара теперь будет жить в Риге, и наведываться в Москву только по работе. Фотографию с Латвии отыскали фанаты актёра. А несколько часов назад Агата поделилась снимком на фоне огромного загородного дома, который смело можно назвать замком. Возможно, Павел купил этот «дворец» для того, чтобы замолить грешки перед любимой, а, возможно, там он попытается скрыть от прессы свой непростой характер. По крайней мере, отсутствие назойливых соседей семье обеспечено.