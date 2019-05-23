Унизила «Зину»: Водонаева прокомментировала слухи о романе с Курбаном

Сегодня, 17:30

«Я похожа на женщину, которая спит с мужем Бородиной?», — заявила в одном из интервью телеведущая.

Слухи о том, что звезда «Дома-2» Алёна Водонаева абсолютно неразборчива в половых связях, ходят уже несколько лет. Всё началось с версии о скандальной интрижки телеведущей с мужем Ксении Бородиной. С тех пор закадычные подруги разругались в пух и прах, однако, не упускают возможности публично упрекнуть друг друга. К слову, Алёна стала гостьей нового выпуска ютуб-шоу «Ходят слухи», где ведущая задала вопрос на счёт романа с Курбаном.

Так, Водонаева не только прокомментировала слухи об интрижке с Курбановым, но и унизила «Зину» в грубой форме. «Я похожа на женщину, которая спит с мужем Бородиной?», — иронично высказалась телеведущая. По словам Водонаевой, Омаров попросту даже не достоит связи с Алёной. И хотя звезда «Дома-2», формально опровергает все слухи, а по факту лишь подогревает интерес публики к своей личной жизни. Возможно, скандальные навыки ведущей тянутся ещё из прошлой «науки» телестройки, однако, в очередной раз впутывая себя в «грязные» история Водонаева лишь «опускает» и без того шаткую репутацию.