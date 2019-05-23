«Выдержанный фон Триер» - Собчак опозорилась с рекламой спиртного

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Ксения поставила на один уровень виски и один из самых трагических фильмов режиссера.

Интервью Ксении Собчак наконец смогли выйти за пределы «обсасывания» скандалов и звезд российского шоу-бизнеса, ведь недавно она взяла интервью у легенды кинематографа — Ларса фон Триера. Ведущая неожиданно по качеству интервью сильно опередила Юрия Дудя, и даже экс-супруг Собчак Максим Виторган похвалил вышедший ролик. Однако был один громадный промах, который «убил» у многих зрителей хорошее впечатление о самой Собчак, ведь она жутко опозорилась с рекламой спиртного.

Рекламируемый виски Ксения приправляла к одному из самых трагических фильмов фон Триера «Танцующая в темноте», где главная героиня приговаривается к казни. «Это был уже выдержанный Ларс фон Триер, его [фильм] можно сравнить с этим виски», — именно так оформила рекламную интеграцию Собчак.

Понравится ли режиссеру такое сравнение, если ему переведут интервью с русского языка? Вряд ли. При этом ведущей и ее команде ничто не мешало оформить рекламу менее унизительно для гостя шоу, как, например, это было в интервью с Сергеем Светлаковым, где Ксения начала размышлять о журналистике, а потом отхлебнула из заполненного до краев граненого стакана всё тот же виски.