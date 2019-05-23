Кровь не водица: Дочь Тимати «взорвала» Сеть татуировками на руках

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Пятилетняя Алиса продемонстрировала удивительное сочетание влияния отца и матери.

Несмотря на развод Алёны Шишковой и Тимати, оба родителя продолжают принимать активное участие в воспитание дочери. Особое место в жизни девочки, конечно, стоит отвести бабушке со стороны папы Симоне. С ней пятилетняя Алиса проводит больше всего времени. Именно она и опубликовала на своей официальной странице в Instagram видеозапись, которая вызвала негодование общественности.

Это была съёмка открытого урока балетной студии. И на первый взгляд, «звёздный» ребёнок ничем не отличается от других детей, если бы не одна особенность. На руках малышки заметно два больших тёмных пятна. Чтобы прекратить дискуссию среди поклонников, Симона сразу уточнила – это временные татуировки. Но заметно – кровь не водица, и вполне логично, что Алиса хочет быть похожей на отца. Видеозапись буквально «взорвала» Сеть: только за три часа её посмотрели более 150 тысяч пользователей. Удивительно, как в девочке сочетаются грация, утончённость матери и бойкий характер Тимати.