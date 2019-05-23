Аттракцион неслыханной жадности. Бузова «зажала» денег на подарки друзьям

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Со Стамбула «щедрая» певица везёт лучшей подруге и менеджеру лишь дешевый сувенир, магнитик и лукум.

Днем ранее известная исполнительница и телеведущая Ольга Бузова прибыла в Стамбул. Хотя за границей она имеет не так много свободного времени, так как приехала не на отдых, а по работе, ей все же удалось выделить время, чтобы походить по местным магазинам и выбрать подарки для друзей.

Позже в Instagram-«сторис» певица показала, что купила и повезет в Россию. Оказалось, что своему пиар-менеджеру, а по совместительству и хорошему другу Антону Богославскому она купила сувенир, который называют снежным шаром, а близкой подруге Яне Акру привезет из Турции магнитик и популярную в стране сладость лукум.

Непохоже, чтобы сейчас у Бузовой был финансовый кризис - в последнее время она все чаще и чаще стала хвастаться обновками одежды, обуви и аксессуаров от модных брендов. Видимо, на лучших друзьях она решила просто сэкономить и «зажала» денег им на подарки. Вряд ли кто-то ожидал от нее подобного аттракциона неслыханной жадности - певица много твердит, как любит «своих людей», однако показывать делами этого, похоже, не хочет.