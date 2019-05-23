По стопам Шепелева? В Сети появилось фото 6-летнего сына Фриске с бокалом

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«Шампусик пробил!», - заявили интернет-пользователи, которые были удивлены данному кадру.

6-летний единственный сын покойной певицы Жанны Фриске проживает вместе со своим отцом телеведущим Дмитрием Шепелевым. Мальчик по-прежнему редко видит бабушку и дедушку со стороны матери, а также практически не имеет возможности общаться с родной тётей – Натальей Фриске. Однако за маленьким Платоном активно следят поклонники Фриске, которые то и дело случайно встречают мальчика вместе с отцом на отдыхе или в общественных заведениях. Недавно фанаты сфотографировали подросшего сына Фриске и, конечно же, кадр появился на фан-аккаунте Платона, на который даже подписана и Наталья.

Стоит отметить, что фанаты были удивлены тем, что Платон стоит с бокалом, однако неизвестно содержимое в нем. Может быть это был сок, а может быть Шепелев позволил сыну попробовать шампанское. Неужели маленький Платон пойдет по стопам своего отца, который ранее публично признавался, что после смерти Жанны Фриске у него были проблемы с алкоголем? С такой наследственностью и предрасположенностью мальчику лучше как можно дольше не давать спиртное на пробу, посчитали поклонники. Однако не исключено, что в бокале находилось и простое безобидное ситро, ведь Дмитрий все время показывает себя как заботливого и любящего отца.