«Фотошоп у пластических хирургов» - Фанаты высмеяли агитирующую за «естественность» Пынзарь

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Дарье вдруг надоели «идеальные» картинки в соцсетях, и она опубликовала снимок без фильтров, но нарвалась на критику подписчиков.

Поклонники звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь считают проявлением крайнего лицемерия, когда человек, перекроивший лицо с помощью пластики начинает жаловаться на фотошоп в соцсетях. То есть уже тот факт, что Пынзарь сделала пластику, говорит о том, что о натуральности внешности ей стоит забыть раз и навсегда, ведь вместо лица, данного природой, она теперь носит чье-то чужое, «сшитое» хирургом. Когда Даша в новом посте заговорила о том, что «идеальная» картинка в соцсетях ей надоела, фанаты высмеяли агитирующую за «естественность» Пынзарь.

«Вы же фотошоп у пластических хирургов сделали уже, зачем еще накладывать его», — заметил один из комментаторов, и это оказалась одна из самых вежливых насмешек. Поклонники подозревают, что Дарья просто троллит их, ведь не может же она не знать, что как смешно выглядит, рассуждая о том, как кто должен выглядеть.