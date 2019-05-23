Деньги важнее? Тодоренко могла променять больного сына на съемки в рекламе

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Декретный отпуск и роль «домохозяйки» явно не по нраву молодой и амбициозной телеведущей.

Рождение первенца Регины Тодоренко ожидалось буквально всей страной, однако, никто даже представить не мог, как быстро молодая мать сможет оставить сына ради карьеры. Едва Михаилу исполнилось две недели, как Тодоренко возобновила съёмки в проектах. С тех пор ведущая не только отсняла 2 сезон авторского шоу, снялась в десятке рекламных роликов, но и стала амбассадором мирового бренда женской одежды. Об этом ведущая с гордостью заявила в соцсети, опубликовав ролик с очередной фан-встречи в одном из торговых центров.

Примечательно, что помимо благодарности бренду Регина поделилась и тяготами съёмочной жизни. Как оказалось, ради проекта молодая мать была вынуждена оставить 3-месячного малыша в тяжёлом состоянии.

И хотя, как сообщает Тодоренко, девушка на нервной почве даже потеряла 3 килограмма, однако, это не отменяет тот факт, что горе-мать могла променять больного сына на съёмки в рекламе.

Не исключено, что карьера и деньги оказались важнее для Тодоренко, чем здоровье Михаила. Как бы там не было, а таким поступком ведущая вызывает много спорных вопросов, ведь ещё недавно Регина позиционировала себя, как «яжемать», если и этот образ не оказался очередной пиар-кампанией для продвижения карьеры.