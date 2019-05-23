Допрыгался? Егора Крида разыскивает Федеральная налоговая служба

Сегодня, 12:01

Неуплата налогов может сделать Булаткина «невыездным» пешеходом, ведь и авто подлежит аресту.

В Сети появилась информация, что Егор Крид якобы нагло и беспринципно игнорирует Федеральную налоговую службу, которая его уже практически разыскивает. Сообщается, что районная инспекция №31 по Москве уже несколько раз отправляла ему извещения о неуплате долгов, но певец продолжает свое молчание. Оказалось, что Булаткин не выплатил транспортный налог в размере 278 тысяч рублей, налагаемый на черный автомобиль марки Mercedes-Benz G-class (Гелендваген). Из-за просрочки этого платежа «набежало» еще порядка 30 тысяч рублей, но это никого не волнует.

Самый желанный холостяк страны допрыгался? В том случае, если он и дальше будет думать, что при любом раскладе останется безнаказанным, то его ждут весьма неприятные последствия. По закону, его дорогой транспорт могут изъять, денежные счета заблокируют и, самое главное, запретят выезжать за пределы территории России. Неужели ему так невмоготу заплатить эту сумму, что он рискует карьерой и всеми заработанными финансами? Интересен и тот факт, что проблемы у Крида появились после его ухода от Тимати и лейбла Black Star. Скорее всего, сотрудники лейбла помогали Булаткину справляться с документацией и налогами, а сейчас он мог попросту обо всем этом забыть.