«Умойтесь и будет гораздо лучше»: Пользователи припозорили Орбакайте

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После рекламы воды Кристине поступило много замечаний по поводу внешних изменений.

Певица Кристина Орбакайте недавно снялась в рекламе воды с сыном Дени. Девушка делится, как поддерживать себя в бешеном графике. «Есть выход, вместо вкусного перекуса пейте воду. Это поможет поддержать водный баланс на протяжении дня, а также избежать переедания и чувства голода. Лето уже близко», - написала Кристина в своём блоге, опубликовав рекламный ролик с сыном. Пользователи припозорили Кристину, отметив, что её плохо накрасили для рекламы и она ужасно выглядит – на много лет старше. «Ну зачем столько косметики?? Возраст только прибавляет! Умойтесь и будет гораздо лучше», - написали хейтеры под публикацией Кристины.

Многие подписчики Кристины заметили, что артистка поменяла стиль и в последнее время делает акцент на «бабушкиных нарядах». Популярная мама Кристины – Алла Пугачева наоборот выбрала более молодёжный стиль, который подчёркивает её достоинства, скрывая недостатки. А молодая Орбакайте позаимствовала мамин старый образ. Если обратить внимание на концертные наряды артистки, то можно заметить, что в последнее время она отдаёт предпочтение высоким ботфортам и широким черным платьям, скрывая свою фигуру.

Возможно, пользователи считают, что Кристине нечего скрывать, а наоборот нужно показывать свои достоинства. Носить подчёркивающие фигуру и наряды и носить минимум косметики.

Орбакайте много лет на сцене и, несмотря на рождение троих детей выглядит замечательно: у неё отличная фигура, хорошая кожа, здоровый цвет лица. Возможно, Кристине следует прислушаться к подписчикам, смыть «тонну» ненужной косметики и перебрать гардероб.