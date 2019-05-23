Любовный треугольник. Скандал в «Школе экстрасенсов» набирает обороты

Сегодня, 18:00

Конкуренция возрастает не только между участниками, но и между наставниками. Пользователи подозревают, что наставник Свами Даши влюбил в себя молодую участницу программы.

На канале ТНТ идёт новый мистический проект «Школа экстрасенсов», где победители бывших шоу «Битва Экстрасенсов» Константин Гецати и Свами Даши помогают молодым дарованиям развить изотерические способности. Стало известно, что напряжение конкуренция присутствует не только между участниками, но и между наставниками. Мужчины не поделили девушку – Ирину Игнатенко. С самого начала проекта Даши просил, чтобы юная девушка обучалась мастерству в его команде, но так вышло, что Константин забрал Ирину в ряды своей команды. Чтобы убедить девушку работать с ним, Даши сделал ей подарок. Гецати, узнав об этом, был сильно разочарован, вероятно, Свами удалось переманить участницу.

В одном из выпусков программы девушка сделала заявление, что хочет покинуть команду Гецати и обучаться у Даши, мотивируя свои слова тем, что она не видит развития под его руководством. Свами очень обрадовался данному заявлению и с радостью принял девушку в свои ряды. По Гецати было видно, что он очень зол и недоволен происходящим. Константин выглядел настоящим ревнивцем

Возможно, дело вовсе не в развитии на проекте, а в любовном романе.

Впервые за все годы на передаче появился любовный треугольник. Пользователи уверены, что любовный скандал только набирает обороты.

«Впереди нас ждёт битва колдунов. Кто победит добро или зло?», «Вот это я понимаю шоу!», - пользователи с интересом наблюдают развитие зарождающихся отношений на проекте и ждут, когда пара признается в романе.