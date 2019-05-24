Родная мать Гарри? Пугачева разрешила биологическим родителям встречаться с ее сыном

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В этом убежден один из подписчиков Максима Галкина, прокомментировавший последнее фото на его странице.

Несколько дней назад Максим Галкин добавил на свою страничку в Instagram новый пост. На видео, так называемый видеопривет от семьи Максима из далекого дома. Галкин уехал на гастроли, а Алла Борисовна устроила детям путешествие по реке, которое осчастливило их. Пугачева плывет в лодке с дочкой Лизой и лодочником, они поют и смеются. Алла Борисовна даже спела песню из своего репертуара для общего настроения. Гарри же в лодке с посторонними людьми, как настоящий мужчина сам гребет веслами, а за мальчиком сидит женщина-брюнетка, которая всячески отворачивает голову от камеры. Пока Максим дает концерт в Хайфе - прогулка состоялась в отсутствие главы семьи, но это не опечалило детей.

«А кто это в лодке с Гарри? Нифига, Пугачева разрешила биологическим родителям встречаться с ее сыном, по видимому уже давно, потому что, на видео они выглядят, как родные и давно знакомые, а не как чужие люди», — комментирует публикацию один из подписчиков семьи Галкиных.

Алла Борисовна с Максимом не раз комментировали тему суррогатного материнства. Пара призналась, что не видит в этом ничего плохого. Пугачева в одном из своих интервью говорила, что детей выносила суррогатная мать. Скорее всего, яйцеклетки Аллы Борисовны не сохранились и для рождения детей нашли женщину внешне похожую на Аллу. По всей видимости, Алла доверчиво относится к этой женщине, раз разрешает ей тесно общаться с ее сыном.