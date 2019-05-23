С Ивлеевой жирная точка! Элджей прилетел на Кипр с эффектной блондинкой

Сегодня, 11:00

Девушка, как две капли воды похожа на бывшую рэпера.

Блогерша Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) познакомились в общей компании друзей. Очень долго звезды держали свои отношения в тайне, но спустя какое-то время стали выставлять совместные фотографии. Пользователи сети заинтересовались этой парочкой. То, насколько «дозировано» ребята выдавали о себе информацию, заставляло фанатов мучиться в догадках о серьёзности их отношений.

Недавно поклонники забили тревогу, неужели Элджей и Ивлеева расстались? На эту мысль пользователей сети натолкнуло длительное отсутствие совместных фото и раздельный отдых звезд. Стоит отметить, что репер недолго наслаждался компанией Насти. Недавно, Элджей прилетел на Кипр с эффектной блондинкой, что являлось, очередным доказательством разрыва Ивлеевой. Провокационная фотография была выставлена на странице некой Александры. Рэпер взял девушку с собой на отдых, где молодые люди гуляли вдоль песчаных пляжей. Именно на странице Александры - Элджей нежно держит её за руку.

Сам Алексей, решил оставить в тайне новые отношения, поэтому на его странице в Instagram, он запечатлен один. Получается, с Ивлеевой жирная точка! Но почувствует ли разницу Узенюк? Ведь, как отметили пользователи сети, Настя и Саша, очень похожи между собой. Обе девушки блондинки, имеют одинаковую форму бровей, разрез глаз, форму носа и даже форму губ.

Складывается впечатление, что Элджей клонировал Ивлееву, правда для чего неизвестно. Возможно, клон не будет «выносить ему мозг», об этом шутят хейтеры в сети. Остается узнать, как долго рэпер находится в отношениях с Александрой, ведь тогда можно выяснить, изменял Элджей Ивлеевой или же оставался верен ей до конца.