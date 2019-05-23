Деньги «Русфонда» могут уйти к мужу Натальи Фриске

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В сети активно обсуждают предполагаемый развод младшей Фриске. Не исключено, что часть средств, собранных для лечения Жанны, по закону будет принадлежать супругу сестры.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья в 2013 году вышла замуж за сотрудника МЧС Сергея Вшивко. Свадьбу пара сыграла в роскошном ресторане Москвы. Уже 6 лет поклонники наблюдают за парой и восхищаются ей. Недавно у пользователей появились подозрения, что Наталья Фриске рассталась со своим избранником. Раньше в ее Instagram-аккаунте часто мелькали совместные с мужем фотографии, сейчас же все обстоит иначе.

По закону при разводе Сергей может иметь право на часть имущества Натальи. Поэтому супруг вполне может претендовать на бар Фриске, который она открыла в Шри-Ланке. Еще год назад, когда Наталья только открывала бар, поклонников насторожило, откуда у нее появились такие средства. После смерти певицы выяснилось, что пропали деньги, выделенные «Русфондом». Семья Фриске не смогла предоставить счета, которые объясняли, на что они потратились. Пользователи посчитали, что свой бизнес сестра строит на те самые потерянные деньги. Поэтому вполне возможно, что после развода часть денег «Русфонда» уйдет к Сергею Вшивко. Недавно выяснилось, что на счет «Русфонда» поступило 7,9 млн рублей. Оказалось, что был продан участок загородного дома, который принадлежит сыну Жанны Платону. Теперь родители Фриске должны вернуть «Русфонду» оставшиеся 13,7 млн рублей.