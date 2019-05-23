А говорила, к Малахову ни ногой! Шукшина может отобрать сына у Фреи ради «чистой» репутации

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После скандала в «Прямом эфире», где дочь Шукшиной стала компрометировать невестку Марии, зрители поняли, насколько сильно важна актрисе ее репутация, нежели родной внук.

Несколько дней назад в эфир телеканала «Россия-1» вышла очередная программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На этот раз героями стала несостоявшаяся невестка сына Марии Шукшиной – Фрея Зильбер и старшая дочь актрисы – Анна Шукшина. События в студии развивались стремительным образом и все было направлено на то, что Фрея плохая мать, и ее пора лишить родительских прав. Но многих телезрителей смутил еще один факт, который четко прослеживался на протяжении всей программы.

Анна Шукшина говорила о Фрее, как о потерянном для общества человеке и мошеннице, которая «опоила» Макара Касаткина неизвестными препаратами и «овладела» бедным мальчиком. Якобы именно по этой причине он стал неадекватно себя вести и драться. Репутацию своей матери она пыталась обелить тем, что Мария желает общения с внуком (а Фрея против), но, как оказалось, ничего для этого не делает.

Сама Фрея приехала на выступление к Марии, чтобы поговорить, но была отвергнута актрисой. Она якобы ее не заметила. Складывается впечатление, что Мария «руками своей дочери» оправдывается за свое странное поведение на протяжении года после рождения Марка. А говорила, к Малахову ни ногой! Как многие помнят, такие программы она называет «мракобесием» и до сих пор собирает петицию в пользу закрытия программы «Прямой эфир».

Но, по какой-то неведомой для всех причине, Шукшина «отпускает» туда свою дочь, которая очень нуждается в деньгах, чтобы та «обелила» маму и брата. Если верить словам Марии Шукшиной, то за участие в программе Андрей Малахов ей предлагал сумму в шесть нулей (около 15 млн рублей). Аня же демонстративно говорит о том, что снимает квартиру с маленьким сыном, живет на алименты в размере 7 тысяч рублей и не имеет телевизора и планшета.

По версии нашей редакции, Шукшина может отобрать сына у Фреи ради «чистой» репутации. Именно по этой причине она пытается открыть негативные стороны девушки и оправдать немужской поступок сына – попросту лишить ее родительских прав. Но, в защиту провинциальной девушки можно сказать, что Фрея не пьет, ребенка воспитывает в надлежащих условиях, а на программу приходит, чтобы заработать денег для себя и малыша.

Если верить словам Фреи Зильбер, Макар Касаткин продает запрещенные вещества подросткам и на эти деньги живет. Вероятно, схема семьи Шукшиных проста: Дочке Марии нужны деньги, а самой Шукшиной белоснежная репутация.