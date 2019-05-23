Аршавин натравил? Пиарщик футболиста «засаживает» Барановскую

Сегодня, 06:00

Пиарщик Андрея рассказывает направо и налево, какой Юлия плохой человек.

Когда Юлия Барановская была еще студенткой, девушка познакомилась с Андреем Аршавиным, и это знакомство перевернуло всю ее жизнь. Тогда мир впервые узнал имя Юлии Барановской. В Instagram профиле Юлии видно, что она очень честная, чувственная, добрая и понимающая женщина, воспитывает сама троих детей. Фолловеры души не чают в талантливых детях телеведущей, а так же восхищаются Юлией.

Аршавин в свою очередь, не очень красиво поступил с Барановской. Фактически, когда Юлия рожала третьего ребенка, сына Арсения, она уже была одинокой. Девушка осталась одна, в чужой стране, без средств к существованию. Футболист не выплачивал алименты,и только сейчас, после долгого расставания с детьми, начал контактировать с ними.

«Сижу на работе, на съемках, а тут рядом сидит дядя, а мы Юлю Барановскую обсуждали, какая она классная и т. д. И тут он сказал, что не любит Юлю, плохой она человек. Я сказала, что она очень человечная и добрая, а вы с ней не общались и откуда можете знать? Он ответил, что он пиарщик Аршавина. Мы с ним пообсуждали Алису Аршавину экс-супругу футболиста. Тут вышел сам Андрей мы с ним сфотографировались, посмеялись, в общем, неплохие они оба», - сообщают подписчики в Instagram группе gavrilovnak1.

Получается, что после всех ужасных поступков Аршавина по отношению к Барановской и трем их детям - пиарщик футболиста считает, что Юля плохой человек. Складывается впечатление, что Аршавин натравил всех своих людей, чтобы они, как можно больше и дальше засадили телеведущую. А в сети считают, что Юлия мало приятных впечатлений оставляла: «Она вцепилась в Аршавина, уехали в Лондон, начала бесконечно рожать, чтобы его удержать. Сама признавалась, что последнего ребенка зачали, когда все было уже очень плохо».

Может быть, Юлия действительно не такая добрая и хорошая, какой показывает себя в Instagram, если это так, то время покажет нам настоящую Юлию Барановскую.