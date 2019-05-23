Золотой внук? Родители Децла хотят подставить невестку из-за наследства - мнение

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Причиной ссоры между вдовой Децла Юлией Киселёвой и его родителями могла стать интеллектуальная собственность, оставленная певцом.

Вдова Кирилла Толмацкого, известного как Децл, съехала из оставленной им квартиры вместе с сыном Тони. Об этом «Собеседнику» рассказала мать рэпера Ирина Толмацкая.

Ирина заявила, что невестка с внуком ушли по собственной инициативе: «Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно». При этом она не скрывает, что поменяла замки, правда не объясняет причин этого поступка.

Напомним, ранее Александр Толмацкий, отец Децла, обвинил Юлию в попытках отгородить от него внука и даже поставил невестке диагноз.

«Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка… Подозреваю, что у нее шизофрения», - сказал он в программе «Ты не поверишь!».

В этой ситуации Юлия выглядит неадекватной мамашей, запрещающей сыну видеться с родными бабушкой и дедом. Однако, расчётливость, с которой родители покойного говорят о его наследии, наталкивает на мысль о наличии коммерческих интересов: «Будут и майки, и комбинезоны с изображением сына, может, какую-то линию одежды сделаем», - сказала в интервью Ирина Толмацкая.

Вероятно, родители действительно «объявили войну» Киселёвой, как писала сама Юлия в соцсетях. Хотя мать рэпера и заявляла, что Кирилл оставил небольшое наследство ввиду отсутствия накоплений, его основные «активы» вовсе не материальны — права на интеллектуальную собственность и «логотипы» певца (Децл и Le Truk) полностью перешли во владение сына Антонио. То есть «сделать линию одежды» без согласия «золотого внука» не получится.

Возможно, родители Децла решили подставить Юлию, чтобы выставить невменяемой и получить права опеки над внуком и, как следствие, права на песни и имя артиста. С ними продюсер Толмацкий мог бы успеть «хайпануть» на имени певца и поставить на конвейер мерч и коллекционные пластинки умершего сына.

Что касается самой Юлии, в отличие от скандалистов-родителей, она не участвовала в трешовых программах вроде «Ты не поверишь!» и свела на минимум общение с публикой и прессой.