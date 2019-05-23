Только через детектор лжи: Кожевникова в поисках новой няни своим детям

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Актриса опасается краж своих вещей из-за прошлого опыта, сейчас Мария устроила более строгий конкурс для детских сиделок.

Мария Кожевникова объявила в своем профиле, что ищет няню для своих сыновей, притом не через агентства, а с помощью Instagram. Видимо, предыдущие претенденты совсем разочаровали экс-звезду «Универа» и девушка решила найти работниц на просторах интернета.

Инсайдеры Telegram-канала ранее сообщали, что претендентку ждет проверка на детекторе лжи, так как предыдущая няня на протяжении целого года обкрадывала семью Кожевниковой. Она выносила летнюю и зимнюю одежду, и прочие ценности. Однако, в этот раз Мария с большим недоверием и предвзятостью отнеслась к работе персонала. Девушка установила скрытые камеры видеонаблюдения и теперь следит за каждым шагом своей прислуги. Соответственно, это коснется и будущей няни для ее детей.

Опасения Кожевниковой вполне обоснованы, так как в семьях звезд российского шоу-бизнеса немало случаев, когда обслуживающий персонал или же няня, тайно крали вещи своих работодателей. А тем более экс-депутат Госдумы сама лично столкнулась с этим и теперь примет на работу только через детектор лжи.

34-летняя актриса выдвигает следующие требования к няне для мальчиков: Возраст до 45 лет, педагогическое образование. А из личных качеств Мария предпочитает доброту, креативность, уважение к личностным качествам детей, умение найти контакт с мальчишками.