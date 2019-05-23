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Для чего супруги находящиеся на грани развода ходят в церковь и спешно продают своё жильё?

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в декабре 2010 года, на съёмках сериала «Закрытая школа». Спустя какое-то время молодые люди поняли, что испытывают друг к другу сильное влечение, но тогда Агата встречалась с молодым человеком. Со временем её отношения сошли на «нет» и уже в апреле 2011 года Прилучный и Муцениеце были вместе. Сейчас в семье Прилучных, творятся удивительные вещи, как говорят: «От любви до ненависти».

На протяжении нескольких месяцев, в сети появляется информация о том, что в звёздной семье есть серьёзные проблемы. Павел водит к себе в номер девушек, когда находится на гастролях, посещает увеселительные заведения и даже спит пьяный в чужой машине. В своё время, Агата писала о том, что у них с Павлом отношения «на паузе».

После инцидента, было затишье, но затишье перед бурей. Недавно в сети появилась информация о том, что Павел избил жену. Потому, как Прилучные не комментируют происходящее в своей жизни, вся информация остаётся на уровне слухов и догадок. Некорое время назад, актёр заставил пользователей сети задуматься о том, что в действительности происходит в звёздной семье. Вопреки здравому смыслу Прилучный продаёт дом, чтобы спасти брак с Муцениеце. Об этом предположили пользователи сети, которые посчитали, что ради детей Агата и Павел пытаются сохранить отношения, начав всё с чистого листа. Молодые люди ходят в церковь, видимо для того, чтобы покается в своих грехах. Наверняка тогда и возникла идея продать «несчастливый дом», который накопил в себя много негатива.

К слову, Прилучный не первый год пытается продать свой дом. И для того, чтобы быстрей избавиться от него, достаточно скинул цену. Как утверждает актёр, дом он построил за 32 млн рублей, а продаёт за 20,8 млн рублей. Агата в продаже дома не участвует, она по-женски переживает за происходящее в их совместной жизни. В последнее время, совместных фото супруги не выставляют. Но поклонники верят, что это не «стоп», а очередная «пауза».