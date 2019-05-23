Боня намекнула на скорое бракосочетание

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Об этом говорят изменения в поведении Виктории и ее демонстрация пышного платья, похожего на свадебное.

39-летняя телеведущая - Виктория Боня состояла в нескольких длительных отношениях. Практически все ее романы были с иностранцами. От ирландского миллиардера Алекса Смерфита Боня родила дочь Анджелину, пара была вместе семь лет. А не так давно Виктория рассталась с французским миллиардером Пьером Андюраном. Сейчас поклонники подозревают, что у Виктории Бони появился новый возлюбленный. Им, по их мнению, стал боец смешанных единоборств Хусейн Асхабов. Молодому человеку 23 года, а по национальности он чеченец. Сама Боня признавалась, что ей нужен человек, близкий к русскому менталитету. А Хусейн по этому критерию как раз-таки проходит.

Недавно Виктория поделилась в своем Instagram-аккаунте новой фотографией. На снимке Виктория позировала в пышном платье, с открытой шеей. Поклонники незамедлительно отреагировали на новое фото телеведущей. Они отметили, что Виктория хорошо выглядит, ей очень идет платье и она похожа на настоящую принцессу.

В подписи к публикации бывшая участница «Дома-2» написала: «Сегодня снимали шикарный наряд, скоро все увидите...». Фолловеры признались, что девушка их заинтриговала. Быть может, таким образом Виктория намекнула поклонникам о предстоящей свадьбе с Хусейном Асхабовым.

Несмотря на то, что отношения телеведущей в большинстве случаев были долгими, дело никогда не доходило до свадьбы. В сети задумались о серьезности намерений Бони еще тогда, когда она рассказала, что приняла мусульманскую религию, хотя до этого была христианкой. Вполне возможно, что телеведущая, наконец нашла свое счастье и скоро поклонников будут ждать фотографии со свадьбы.