«На этой кроватке когда-то спала Аришка»: Волочкова намекнула - дочь больше не будет жить с ней

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Балерина трансформировала комнату ребенка в домашний офис и теперь приходит туда отдыхать.

Бывшая Прима Большого театра Анастасия Волочкова уже более трех месяцев не живет со своей дочерью. Проблемы во взаимоотношениях начались после того, как мама привела в их дом своего нынешнего возлюбленного – охранника с салона красоты Малика.

Если верить многочисленным stories, то после этого мама «подсела» на горячительные напитки и стала вести себя очень непристойно. А потом она неожиданно заявила, что теперь 13-летняя Ариша решила жить с папой. Получается, что после 13 лет проживания с Анастасией – девочка впервые захотела сбежать. Вполне возможно, что причина кроется в мужчине, которого выбрала балерина. Если верить слухам, то он достаточно своенравный и «подавляет» волю Волочковой.

Именно по этой причине все поездки на Мальдивы – она старается осуществлять без Малика, ведь он очень ревнив. Складывается впечатление, что возможное злоупотребление алкоголем и отношения Малика к маме – стало для Ариадны решающим моментом для дальнейшего выбора места проживания.

А сама Волочкова намекнула - дочь больше не будет жить с ней, указав на то, что теперь детская комната – это офис звезды. Так что же получается, что в ее большом загородном особняке больше не нашлось места для родной дочери?

«В своем теперь уже домашнем офисе, я чувствую себя уютно! На этой кроватке когда-то спала Аришка…А теперь здесь есть место отдыха моим ножкам, пока директора Сергей Герасименко работает за компьютером», - написала она под фотоснимком в Instagram.

Стоит отметить, что за последние три месяца дочь известной балерины Анастасии Волочковой - Ариадна в свои соцсети не добавила ни одной фотографии с мамой. И это говоря о том, что она постит фотографии каждый день.

У Ариши 43 тысячи подписчиков – достаточно весомый аргумент. Она не написала ни одного поста о ней и даже не поздравила ее с днем рождения.

Вполне возможно, что тем самым она ясно дала понять – мамы больше в ее жизни нет. Некоторое время назад, Анастасия Волочкова обвинила своего бывшего супруга (отца Ариши) в незаконном завладении ее имуществом. По информации из СМИ, она даже подала в полицию заявление на Игоря Вдовина, но чем разрешилось дело – так никто и не узнал. Если тем самым, она хотела «уколоть» своего супруга – то у нее не плохо это получилось. Растиражированная новость о том, что Игорь якобы мошенник - хэйтеры стали обсуждать: Почему же тогда Ариадна живет до сих пор с ним?