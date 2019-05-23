Царь горы: Мусагалиев скинет Харламова с вершин ТНТ

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Азамат затмевает шутками старых участников Comedy Club, вытесняя с ТНТ.

Телеведущий на канале ТНТ Азамат Мусагалиев успешно развивается в качестве ведущего, блистая на всех экранах России. В 2014 году Азамат дебютировал в шоу «Однажды в России», играя разных героев. Видимо, продюсеры канала рассмотрели в мужчине и талант и в следующем году предложили сняться в сериале «Интерны» и стать ведущим программы «Где логика?». Первое время зрители не воспринимали бывшего участника всерьёз, но со временем присмотрелись и поняли, что парень очень талантливый. «Мусагалиев скоро вытеснит Харламова с камеди и будет, как царь горы», — пишут пользователи в Instagam Гарика. И действительно, его можно назвать царем горы, ведь он упорно идет к своей цели и завоевывает буквально весь канал.

А программа Comedy Club теряет своих зрителей, отдавая их шоу с участием Азамата. В программах с участием Мусагалиева более качественный и безобидный юмор. Как многие заметили, в Comedy шутки давно скатились и отталкивают зрителей пошлостью и вульгарностью. Телеведущие стали материться, жёстко высмеивать «грязное бельё» звезд, один из гостей программы сравнил их с программой Малахова, которую многие давно считают «дном».

Пользователи заметили, что программа «Однажды в России» стала чаще делать новые выпуски в соответствии с происходящими событиями в стране. А Comedy Club в основном крутит старые выпуски, иногда с участниками, которые давно покинули шоу в качестве участников.

Возможно, редкие выпуски связаны с тем, что многие участники покинули программу, а новых пока не наблюдается.

Следует обратить внимание, что некоторые участники Comedy Club снимаются в программе «Однажды в России». Может они и сами понимают, что уровень из программы оставляет желать лучшего. Возможно, шоу в скором времени, закроют из-за нехватки участников.