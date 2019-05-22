Решетова намекнула на беременность от Тимати из-за «соперницы». Назима в пролёте?

Вчера, 23:17

Модель публично доказала, что тоже хочет завести детей, в чем раньше были большие сомнения.

Едва ли с первого дня, как певица из Казахстана Назима стала участвовать в шоу «Песни» зрители замечали, что между ней и Тимати есть определенная «химия». Казалось, артисты явно друг другу симпатизируют, а сегодня репер еще и сделал анонс нового клипа с Назимой на песню с загадочным названием «Нельзя». Возможно, этот трек о запретной любви, той самой которую приписывают паре, тем более суля по обнародованному отрывку, клип должен получиться очень трогательным. Пара и без того сблизилась благодаря совместной работе на шоу, а съемки клипа только еще больше их могут сплотить, вплоть до взаимной влюбленности.

Что обо всем этом думает девушка Тимати Анастасия Решетова узнать невозможно, ведь на своей странице в соцсети она просто закрыла возможность оставлять комментарии, а в личные сообщения писать совсем уж бессмысленно. Не исключено, что Настя хочет избежать неприятных вопросов о том, что Тимати якобы «крутит шашни» со своей подопечной. На модель и без того постоянно давят все подряд по поводу того, что она не хочет рождать ребенка и, мол, из-за этого Тимати ее может бросить. Сегодня Решетова решила опровергнуть эти слухи и прямо намекнула на беременность от Тимати – привела цитату о том, что такое символ женственности.

Вероятно, подобные почти признания Анастасии пришлось совершать едва ли не в экстренном режиме из-за предполагаемой «соперницы». Неужели теперь Назима в пролете и Тимати предпочтет ей Решетову? Это, должно быть, сильно разочарует поклонников новоявленной пары, ведь им почему-то Назима понравилась куда больше, чем Настя.