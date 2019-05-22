«Парень наш требовательный» - Юлия Самойлова рассказала о пополнении в семье

Вчера, 22:52

Певица сообщила, что завела маленького щенка и попросила фанатов помочь ей в выборе клички.

30-летняя российская певица Юлия Самойлова уже несколько лет проживает в законном браке с тур-менеджером Алексеем Тараном. Однако детей у пары нет. Недавно знаменитая артистка сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram о том, что в её семье появилось пополнение – в виде маленького породистого щенка. Юлия рассказывает, что четверолапый пушистый друг уже очень активный и не может усидеть на одном месте.

«Парень наш очень требовательный, рычит и лает когда что-то не так, требует внимания к себе», - написала Юлия в личном микроблоге в Instagram. Также певица попросила интернет-пользователей помочь ей назвать нового домашнего любимца. Напомним, что Юлия Самойлова трижды является крёстной матерью детей своих самых близких друзей.