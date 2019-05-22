Нет времени быть мамой? Барановская «забросила» своих детей из-за работы

Вчера, 23:00

Пока «хорошая» мать развлекается в Дюссельдорфе, дети привыкают жить без родительской заботы.

Юлия Барановская, которая представляет себя как «любящая» мать, видимо, не стыдится «забросить» воспитание своих детей. Якобы, тяжелая работа телеведущей и постоянные командировки мешают знаменитой бывшей жене Андрея Аршавина полностью посвящать себя трём детям – Артёму, Яне и Арсению.

Видимо, нет времени быть настоящей матерью для детей, а вот поехать в Дюссельдорф, чтобы в перерывах между несколькими часами съёмок развлекаться со своей подругой, есть. Однако, пытаясь хоть как-то оправдаться за свои поступки Юлия отметила в социальных сетях: «Мы с Катей в Дюссельдорфе. Хорошо, когда в рабочей поездке выпадает два часа свободного времени, чтоб просто прогуляться и посмотреть город».

Конечно, простое окно в рабочем времени даёт право не позвонить детям, не узнать как дела в школе, а чтобы посмотреть на город. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, однако подобные ситуации в жизни Юлии случаются очень часто. Почти всегда знаменитость «вынуждена» оставлять детей на нянечек, или отца, чтобы самой строить свою карьеру и «хайповать» на популярных темах.