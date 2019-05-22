Снова медовый месяц? Варум и Агутин отметили 19-летний юбилей свадьбы в Венеции

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Звёздная пара решила освежить свои отношения.

Анжелика Варум и Леонид Агутин сыграли свадьбу в 2000-м году. Конечно, за почти двадцать лет брака в семье было немало перепалок, но звёзды всегда были примером для других пар российского шоу-бизнеса.

В своё свадебное путешествие тогда они отправились в Венецию, а певец даже показал кадры с отдыха в музыкальном клипе «Половина сердца». Видимо, прожив столько лет в браке, артисты решили освежить свои отношения и снова отправились в медовый месяц.

На своей официальной странице в Instagram Анжелика поделилась снимками с прогулки на гондоле и уточнила: «Венеция. Без малого 20 лет спустя». Вероятно, это место было знаковым для влюблённых, поэтому они решили поддаться ностальгии. Варум также опубликовала фотографию, сделанную непосредственно после свадьбы, скорее всего, для того, чтобы напомнить поклонникам свой сногсшибательный подвенечный наряд и поделиться приподнятым настроением.