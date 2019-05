«Yes or ... now?» – Лопырева «блеснула» незнанием элементарных фраз на английском языке

Сегодня, 21:36

В «Доме-2» все как на подбор: и Бородина, и Виктория совсем «ни бум-бум» в иностранной культуре.

Совсем скоро во Франции состоится значимое событие для всей киноиндустрии – Международный Каннский кинофестиваль. На него приглашены многие звезды из России, даже те, которые не имеют никакого отношения к производству фильмов. Виктория Лопырева также собирается заграницу. Точнее, она пока не может определиться, стоит ей ехать в Канны или все-таки остаться с сыном. Именно с этим вопросам она обратилась к подписчикам, задав весьма странный и неправильный вопрос: «Cannes this year: yes or now?». По идее, вторая часть должна переводиться как «да или нет?». Но у модели что-то пошло не так.

Лопырева «блеснула» незнанием элементарных фраз на английском языке, ведь такие легкие конструкции знают даже дети в начальных классах. Ранее свою безграмотность в английском показывала Ксения Бородина, которая во время поездки в Дубаи «спалила» ужасное произношение.