«Надо стараться прощать» - Собчак дала ценный совет озлобленному на нее Виторгану

Сегодня, 10:30

Ведущая предлагает не злиться на врагов, тем более если раньше они были твоими друзьями.

Недавно актер Максим Виторган не сдержался и высказал собственное мнение под постом бывшей жены Ксении Собчак о доброте и мстительности. Актер заявлял, что некоторые люди просто не хотят брать вину за собственный проступок, оправдываясь, что он был совершен неумышленно. Собчак очень не понравилось, что бывший супруг выносит их личные размолвки на всеобщее обозрения и что теперь за них вцепятся СМИ, и, собственно, так и случилось.

Сегодня Собчак повторно коснулась темы о доброте и мести, и в новом посте дала ценный совет всем своим подписчикам и, наверно, в том числе и озлобленному на нее Виторгану. «Надо стараться прощать и никогда не мстить», - пишет Ксения, оправдывая тот факт, что все люди слабы и часто поступают плохо. Ведущая уверена, что можно не общаться с человеком, но простить врага следует, и тем более не стоит поливать грязью человека, который был твоим другом или подругой. «Вспоминать - только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить все плохое, а не наоборот», - заключила Ксения.

Слова Собчак тронули многих ее поклонников, но нашлись и те, кто увидел в этом попытку обелить себя, когда ты серьезно «облажался». Человек, по сути, не обязан никого прощать или любить только потому, что все слабые, ведь одни «слабые» делают больно, а у вторых почему-то хватает силы не быть негодяями.