Не Гном Гномыч, а Дим Димыч? Рудковская могла родить младшего сына не от Плющенко

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В недавнем интервью Яна призналась o ярком романе с Димой Биланoм, которого бы она не бросила, если бы не Евгений.

После недавнего интервью на Love Radio многие были шокированы мыслями Яны Рудковской, «любящей» супруги Евгения Плющенко о возможном избраннике, если бы Евгений не стал добиваться сердца будущей жены-продюсера. Как оказалось, Рудковская ещё до конца не отпустила своего предыдущего избранника, поэтому почти весь разговор посвятила Диме.

У светской львицы спросили, с кем бы она смогла построить серьёзные отношения, если бы не женилась на Плющенко. Точно ответить на этот вопрос женщина, конечно, не смогла, однако, всё-таки, отметила, что роман с Биланом был и вполне мог продолжиться дальше.

«У меня был роман с Димой Биланом. Если…Он меня во всем устраивает», – с улыбкой заметила Яна.

Видимо, не только роман связывает Яну с её главным исполнителем. Предполагается, что 4-летние «рабочие» отношения Рудковской и Билана не закончились после свадьбы с Плющенко. Вполне возможно, что знаменитость могла родить младшего сына не от Плющенко, а от Билана. Видимо, если бы роман Димы Билана с продюсером всплыл в водовороте событий, то и сына бы называли сейчас не Гном Гномыч, а Дим Димыч в честь предполагаемого отца.