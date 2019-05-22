«Я и моя тёлка» - Дмитрий Маликов перешел на реперский сленг ради хайпа

Сегодня, 19:00

Дмитрий дико позорится, когда пытается вести себя как реперы Pharaoh, Элджей, Face и другие.

Сложно поверить, что в следующем году Дмитрию Маликову исполняется уже 50 лет, в то время как внешне он на свой настоящий возраст не выглядит. Сам певец тоже не спешит себя записывать в старики, а потому довольно часто принимает участие в записи треков некоторых современных реперов. Правда, точно не ясно то ли это реперы платили Маликову, чтобы спеть с ним в дуэте и пропиариться, то ли же это Дмитрий оплачивал их сотрудничество, чтобы привлечь молодую аудиторию.

Недавно Маликов перешел на реперский сленг ради хайпа. Под фото, где артист стоит на лугу возле коровы, Дмитрий оставил такую подпись: «Я и моя тёлка».

Провокация Маликова тут же заимела отклик у аудитории в виде большого количества комментариев, но фанаты больше высмеивали певца за шутку столетней давности, чем восхищались его остроумностью. Не пошли мимо снимка и коллеги Дмитрия: Игорь Николаев спросил у Маликова, точно ли это «его тёлка», а Стас Пьеха пошутил, что у «нее какой-то холодок в глазах, словно ничья она».