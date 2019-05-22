Сэкономила мужу 500 000. Пынзарь могла рекламой отработать дорогостоящую пластику лица

Сегодня, 19:50

Пиар врача и хвалебные отзывы о клинике могут быть главным условием бесплатной операции для звезды «Дома-2».

Ни для кого не секрет, Даша Пынзарь уделяет особое внимание своему внешнему виду и, несмотря на весьма молодой возраст, активно меняет себя за счёт пластики и уколов красоты. Так, буквально пару недель назад Даша в очередной раз легла под нож хирурга ради подтяжки лица. На протяжении всего времени Пынзарь делилась в соцсети всеми нюансами операции и реабилитации, а сегодня и вовсе опубликовала ролик из кабинета хирурга, нахваливая работу доктора Екатерины Кудиновой.

Как оказалось, ненавистный второй подбородок и «брыли» заставляли звезду «Дома-2» комплектовать долгие годы и только «золотые» руки Кудиновой осуществили мечту девушки. Не исключено, что такой хвалебной «одой» Пынзарь могла отработать дорогостоящую пластику лица. На официальном сайте клиники в прайсе услуг операция Даши стоит порядка 500 000 рублей. Так или иначе, а рекламой Пынзарь сэкономила бы мужу круглую сумму денег.