«Не выдержал скандал с «Русфондом»?» – Фанаты заявили, что сестру Фриске бросил муж

Сегодня, 16:07

Вместо законного супруга Наталья всё чаще стала появляться в компании мужчины-друга.

33-летняя родная сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в 2013 году вышла замуж за своего возлюбленного Сергея Вшивкова. Пара сыграла пышную свадьбу, а поклонники не могли нарадоваться за влюбленных. Прошло шесть лет, но у пары так и не появились дети, о которых сама Наталья так давно мечтала. Более того, женщина перестала показывать общие фотографии с супругом в личном микроблоге в Instagram и больше не появляется с ним на различных мероприятиях. Однако теперь Наталья предпочитает проводить время с другом Николаем.

Недавно у Николая был день рождения, а потому Фриске-младшая решила трогательно поздравить мужчину в соцсети Instagram. И если одни поклонники посчитали, что между Натальей и Николаем есть роман, то другие фанаты заподозрили, что Фриске бросил муж, а потому она быстро нашла ему замену из ближайшего круга. «Не выдержал скандал с «Русфондом»?», - заявили подписчики женщины, которые до сих пор не могут простить семье Фриске историю с деньгами на лечение Жанны.