«Каменные джунгли» давят. Жена внука Пугачевой может сбежать от мужа в деревню

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Супруга Никиты Преснякова-младшего чувствует, что ей сложно «найти себя» в городе.

Летом 2017 года сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков-младший женился на модели Алене Красновой. Девушку молодого музыканта одобрили родственники, все либо не были против бракосочетания Никиты, либо умалчивали о своих возможных претензиях. Но, вот, не прошло и пары лет, как супруги начали существенно отдаляться друг от друга, и уже практически не публикуют новых совместных фото. Стоит под большим вопросом то, видятся ли они вообще друг с другом, так как ходили слухи, что партнеры решили пожить отдельно.

Недавно Краснова дала своим поклонникам новый повод для размышлений, когда намекнула, что «каменные джунгли» на нее давят, а потому она задумывается о «любви к природе».

Наверно, Алену действительно утомила городская жизнь, и если это так, то жена внука Пугачевой может сбежать от мужа в деревню. Там сближение с природой будет наибольшее, городская суета и пыль будут казаться страшным сном. Но неужели в отношениях пары все настолько плохо, что Красновой лучше быть одной в деревне, чем с мужем в городе?